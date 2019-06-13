Израиль нанес мощный ответный удар по сектору Газа: фото и видео

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по подземной инфраструктуре боевиков ХАМАСа в южной части сектора Газы.
Так, атака была осуществлена в ответ на ракетный обстрел израильской территории, сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Перед этим, около полуночи в населенных пунктах регионального совета Эшколь сработали сирены системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах "Цева Адом".
NEWSru.co.il
Спустя некоторое время армейская пресс-служба сообщила, что террористы выпустили из сектора Газы по территории Израиля одну ракету, которая была сбита системой ПРО "Железный купол".
Now Israeli warplanes and drones at the sky of Gaza#Gaza #GazaUnderAttack pic.twitter.com/UyF4Ms6Vd2— Ahmed Shameya🇵🇸🇵🇸🇵🇸 (@AhmedShameya) 12 июня 2019 г.
NEWSru.co.il
NEWSru.co.il
Как сообщал OBOZREVATEL, в приграничной зоне произошло не менее восьми пожаров, ставших результатами поджогов с помощью "огненных шаров". Кроме того, на территории Эшколя взорвались три взрывных устройства, доставленных из сектора Газы связками воздушных шаров.
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