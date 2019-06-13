Израиль нанес мощный ответный удар по сектору Газа: фото и видео

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по подземной инфраструктуре боевиков ХАМАСа в южной части сектора Газы.

Так, атака была осуществлена в ответ на ракетный обстрел израильской территории, сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Перед этим, около полуночи в населенных пунктах регионального совета Эшколь сработали сирены системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах "Цева Адом".

Новости В Израиле умер последний участник восстания в лагере смерти Собибор

NEWSru.co.il

Спустя некоторое время армейская пресс-служба сообщила, что террористы выпустили из сектора Газы по территории Израиля одну ракету, которая была сбита системой ПРО "Железный купол".

NEWSru.co.il

NEWSru.co.il

Как сообщал OBOZREVATEL, в приграничной зоне произошло не менее восьми пожаров, ставших результатами поджогов с помощью "огненных шаров". Кроме того, на территории Эшколя взорвались три взрывных устройства, доставленных из сектора Газы связками воздушных шаров.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся