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Израиль нанес мощный ответный удар по ХАМАС: все подробности

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Военные самолёты Израиля нанесли мощный ответный удар по объектам и двум судам ХАМАС в секторе Газа после запуска ракеты со стороны палестинцев.

"Мы ответили, нанеся удары по нескольким военным целям на территории комплекса ХАМАС в секторе Газа", — сказано в сообщении Армии Израиля в Twitter.

Согласно заявлению, удары попали в военную базу и два судна.

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Израиль нанес мощный ответный удар по ХАМАС: все подробности

"Новости Израиля"

По словам военных, объекты были атакованы в ответ на запуск ракеты с территории Газы накануне вечером, 9 марта, и "другие террористические атаки".

Отмечается, что выпущенная накануне со стороны сектора Газа ракета разорвалась в незаселенной местности, пострадавших или повреждений нет.

Напомним, что 8 марта Силы безопасности Израиля были приведены в максимальную готовность в связи с пятничными молитвами и объявленным ХАМАСом "Днем Гнева". Террористы грозились устроить массовые “ненасильственные протесты”.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года танки израильской армии осуществили атаки на два поста палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа.

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Место
Израиль
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