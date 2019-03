Израиль нанес мощный ответный удар по ХАМАС: все подробности

Военные самолёты Израиля нанесли мощный ответный удар по объектам и двум судам ХАМАС в секторе Газа после запуска ракеты со стороны палестинцев.

"Мы ответили, нанеся удары по нескольким военным целям на территории комплекса ХАМАС в секторе Газа", — сказано в сообщении Армии Израиля в Twitter.

Согласно заявлению, удары попали в военную базу и два судна.

По словам военных, объекты были атакованы в ответ на запуск ракеты с территории Газы накануне вечером, 9 марта, и "другие террористические атаки".

Отмечается, что выпущенная накануне со стороны сектора Газа ракета разорвалась в незаселенной местности, пострадавших или повреждений нет.

Напомним, что 8 марта Силы безопасности Израиля были приведены в максимальную готовность в связи с пятничными молитвами и объявленным ХАМАСом "Днем Гнева". Террористы грозились устроить массовые “ненасильственные протесты”.

Saturday night 8:45PM: A rocket is fired from Gaza at Israel.🚨 Air raid sirens blare. Israelis have seconds to find shelter.



Now: We responded by striking several military targets in a Hamas compound in Gaza & 2 Hamas vessels.