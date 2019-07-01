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Израиль нанес мощные авиаудары по Сирии: 4 жертвы и более 50 пострадавших

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В ночь на понедельник, 1 июля, сирийские государственные СМИ сообщили о серии мощных авиаударов, нанесенных Израилем по окрестностям Дамаска.

Сирийское государственное агентство SANA утверждает, что в результате атаки погибли четыре человека, еще около 50 получили ранения передает NEWSru.co.il. ( Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, отмечается, что системы ПВО сирийской армии были задействованы для отражения атаки в столице Сирии. Уточняется, что ракетный удар якобы нанесли самолеты ВВС ЦАХАЛа и корабли израильских ВМС.

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Атака Израиля на Сирию

Атака Израиля на Сирию

Атака Израиля на Сирию

Атака Израиля на Сирию

Telegram-канал Warjournal

Как сообщает базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights, целями стали военные объекты режима Башара Асада, Ирана и ливанской террористической организации "Хезболла".

В Telegram-канале Warjournal сказано, что в небе над Дамаском были перехвачены три ракеты. Атака израильскими ВВС осуществлялась с территории воздушного пространства Ливана. По предварительным данным, одной из целей ударов ВВС Израиля стал исследовательский центр в районе н.п Джамрайя.

Армия обороны Израиля пока не комментирует данную информацию.

Израиль нанес мощные авиаудары по Сирии: 4 жертвы и более 50 пострадавших

Twitter Partisangirl

Атака Израиля на Сирию

Атака Израиля на Сирию

Telegram-канал Warjournal

Атака Израиля на Сирию

Атака Израиля на Сирию

Telegram-канал Warjournal

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая текущего года Израиль нанес ракетный удар по сирийской деревне Телль аш-Шаар в провинции Кунейтра, откуда велся огонь из ПВО.

Затем 2 июня в Сирии израильские военные атаковали несколько военных целей в ответ на обстрел израильской территории на Голанских высотах.

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Место
СирияДамаск
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