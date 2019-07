Израиль нанес мощные авиаудары по Сирии: 4 жертвы и более 50 пострадавших

В ночь на понедельник, 1 июля, сирийские государственные СМИ сообщили о серии мощных авиаударов, нанесенных Израилем по окрестностям Дамаска.

Сирийское государственное агентство SANA утверждает, что в результате атаки погибли четыре человека, еще около 50 получили ранения передает NEWSru.co.il. ( Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, отмечается, что системы ПВО сирийской армии были задействованы для отражения атаки в столице Сирии. Уточняется, что ракетный удар якобы нанесли самолеты ВВС ЦАХАЛа и корабли израильских ВМС.

Атака Израиля на Сирию

Атака Израиля на Сирию Telegram-канал Warjournal

Как сообщает базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights, целями стали военные объекты режима Башара Асада, Ирана и ливанской террористической организации "Хезболла".

В Telegram-канале Warjournal сказано, что в небе над Дамаском были перехвачены три ракеты. Атака израильскими ВВС осуществлялась с территории воздушного пространства Ливана. По предварительным данным, одной из целей ударов ВВС Израиля стал исследовательский центр в районе н.п Джамрайя.

Армия обороны Израиля пока не комментирует данную информацию.

Twitter Partisangirl

Атака Израиля на Сирию Telegram-канал Warjournal

Атака Израиля на Сирию Telegram-канал Warjournal

#israel has conducted a massive attack against #syria Which killed many civilians, including a child. Watch as human rights orgs @KenRoth and @KreaseChan ignore this.



Is this all Russia’s S300’s are capable of? pic.twitter.com/DOcK0JN2jl — Partisangirl 🇸🇾 (@Partisangirl) 30 июня 2019 г.

BREAKING: Israel kills a baby and injured at least 4 others in Syria, using a cruise missiles strike to target Homs and Damascus. #IsraeliWarCrimes pic.twitter.com/AEmtGRMTNk — Robert Inlakesh (@falasteen47) 30 июня 2019 г.

#BREAKING: #Israel Defense Force just carried-out an strike against unidentified targets in #Sahnaya, South of #Damascus. Most probably, the F-16Ds of #IsraelAirForce's 109sq launched Delilah cruise missiles which the #Syria Air Defense Force tried to shoot down by Pantsir-S2 SAM pic.twitter.com/yB6tIlmD5F — Air War (@TheAirWar) 30 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая текущего года Израиль нанес ракетный удар по сирийской деревне Телль аш-Шаар в провинции Кунейтра, откуда велся огонь из ПВО.

Затем 2 июня в Сирии израильские военные атаковали несколько военных целей в ответ на обстрел израильской территории на Голанских высотах.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!