Израиль нанес масштабный авиаудар по Сирии

Авиация Израиля нанесла удар по одному из военных объектов в сирийском Масьяфе.

Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA. По данным агентства, в результате авиаудара оборонному объекту был нанесен ущерб. О жертвах пока не сообщается.

При этом наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека подтвердили большой взрыв вблизи "военной лаборатории", передает Times Of Israel.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Израиль начал масштабную операцию в секторе Газа.