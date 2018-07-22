МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Израиль нанес масштабный авиаудар по Сирии

2.5тЧитать новость на украинском

Авиация Израиля нанесла удар по одному из военных объектов в сирийском Масьяфе.

Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA. По данным агентства, в результате авиаудара оборонному объекту был нанесен ущерб. О жертвах пока не сообщается.

При этом наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека подтвердили большой взрыв вблизи "военной лаборатории", передает Times Of Israel.

imes Of Israel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Израиль начал масштабную операцию в секторе Газа.

Место
Сирия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Макаренко Олег
Макаренко Олег
Респект..))
Ответить
0
0
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Беріть приклад з ісзгаіля!
Ответить
1
0
Макаренко Олег
Макаренко Олег
Ибн Хабибулин, С Израиля..нужно правильно виговаривать..не как картавое раш сми..
Ответить
0
0

Наши блоги