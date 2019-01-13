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Израиль нанес авиаудар по международному аэропорту Сирии: что произошло

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 13 января заявил, что ВВС его страны "за последние 36 часов" нанесли авиационный удар по складам иранского оружия в международном аэропорту столицы Сирии Дамаска.

Как сообщает AFP, публичные подтверждения таких атак довольно редки.

"Накопление последних атак показывает, что мы более решительны, чем когда-либо, действовать против Ирана в Сирии, как мы и обещали", — сказал также премьер в начале заседания кабинета министров.

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Он добавил, что Израиль сотни раз нападал на цели Ирана и "Хезболлы" в Сирии.

Так, Израиль пообещал не дать своему главному врагу - Ирану - укрепиться в военном отношении в Сирии, где он поддерживает режим президента Башара Асада наряду с Россией и "Хезболлой".

Иллюстрация. Аэропорт Дамаска

Иллюстрация. Аэропорт Дамаска

aeroviza.ru

Как писал OBOZREVATEL, 29 ноября 2018 года противовоздушная оборона Сирии сбила израильский военный самолет. В свою очередь, пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла информацию.

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Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Беньямин Нетаньяху
Место
СирияДамаск
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Бей мокшанскую воровскую свору!
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Галицький Данило
Галицький Данило
Абвиатура С400 по сруцки-400раз обкакатся + 1 раз обоссать мелкой струёй-пометить, как собака метит тереторию, тогда уж точно никто это говно трогать не будет, разве-что полный писец может прискакать и накакать.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Кстати, может вата до сих пор сбитый ИЛ обмывает?
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