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Израиль накрыл огненный ад: пожар перебросился на соседей. Фото и видео стихии

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В Израиле бушуют пожары из-за экстремальной жары. На помощь в тушении пришли соседние страны, так как уже сгорели десятки жилых домов.

Как пишет News.IsraelInfo.co.il, вечером 24 мая 90-е шоссе на территории регионального совета Эмек а-Ярден перекрыли из-за обширного пожара сухой растительности в районе поселков Менахемия и Гешер (между Бейт-Шеаном и развязкой Цемах). (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На борьбу с огнем были брошены пожарные бригады со всего Северного округа, в том числе из Галилеи и с Голанских высот.

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Пожары в Израиле

Пожары в Израиле

Twitter Hananya Naftali ‏

Ночью огонь пересек границу и перекинулся на территорию Иордании, местные пожарные бригады отправились в приграничный район. Спустя несколько часов, пожарно-спасательная служба Северного округа отрапортовала, что в районе Менахемии распространение огня остановлено, угрозы населенным пунктам больше нет.

Пожары в Израиле

Пожары в Израиле

Пожары в Израиле

Пожары в Израиле

Для оказания помощи в тушении лесных пожаров утром в пятницу прибыла специальная авиационная техника из других стран: пожарные самолеты из Италии, Греции и Словении, а также два пожарных вертолета из Египта.

Также в ответ на просьбу израильских властей об оказании срочной помощи в тушении пожаров был оперативно задействован канал EU Civil Protection Mechanism и вызваны четыре самолета противопожарной авиации из Кипра и Италии.

Израиль накрыл огненный ад: пожар перебросился на соседей. Фото и видео стихии

News.IsraelInfo.co.il

Израиль накрыл огненный ад: пожар перебросился на соседей. Фото и видео стихии

Twitter Hananya Naftali ‏

Израиль накрыл огненный ад: пожар перебросился на соседей. Фото и видео стихии

Twitter Hananya Naftali ‏

Израиль накрыл огненный ад: пожар перебросился на соседей. Фото и видео стихии

Twitter Hananya Naftali ‏

Согласно предварительным выводам экспертов, в обоих случаях причиной возгорания стало повреждение кабелей линии электропередач "Электрической компании" ("Хеврат Хашмаль"), а не запуск "огненных шаров" из Газы, не поджоги и не разжигание костров в период праздника Лаг ба-Омер. Причины возгорания в лесу Бен Шемен, вследствие которого сгорели десятки домов в поселке Мево Модиим, все еще выясняются, пока не сделано даже предварительных выводов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ писали, что в Израиле на границе с сектором Газа возникло множество полевых и лесных пожаров, вызванных приземлением так называемых огненных шаров. Кроме того, огонь распространяется из-за костров в честь празднования Лаг ба-Омер.

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Израиль
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