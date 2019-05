Израиль накрыл огненный ад: пожар перебросился на соседей. Фото и видео стихии

В Израиле бушуют пожары из-за экстремальной жары. На помощь в тушении пришли соседние страны, так как уже сгорели десятки жилых домов.

Как пишет News.IsraelInfo.co.il, вечером 24 мая 90-е шоссе на территории регионального совета Эмек а-Ярден перекрыли из-за обширного пожара сухой растительности в районе поселков Менахемия и Гешер (между Бейт-Шеаном и развязкой Цемах). (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На борьбу с огнем были брошены пожарные бригады со всего Северного округа, в том числе из Галилеи и с Голанских высот.

Ночью огонь пересек границу и перекинулся на территорию Иордании, местные пожарные бригады отправились в приграничный район. Спустя несколько часов, пожарно-спасательная служба Северного округа отрапортовала, что в районе Менахемии распространение огня остановлено, угрозы населенным пунктам больше нет.

Для оказания помощи в тушении лесных пожаров утром в пятницу прибыла специальная авиационная техника из других стран: пожарные самолеты из Италии, Греции и Словении, а также два пожарных вертолета из Египта.

Также в ответ на просьбу израильских властей об оказании срочной помощи в тушении пожаров был оперативно задействован канал EU Civil Protection Mechanism и вызваны четыре самолета противопожарной авиации из Кипра и Италии.

Согласно предварительным выводам экспертов, в обоих случаях причиной возгорания стало повреждение кабелей линии электропередач "Электрической компании" ("Хеврат Хашмаль"), а не запуск "огненных шаров" из Газы, не поджоги и не разжигание костров в период праздника Лаг ба-Омер. Причины возгорания в лесу Бен Шемен, вследствие которого сгорели десятки домов в поселке Мево Модиим, все еще выясняются, пока не сделано даже предварительных выводов.

Today, an Egyptian helicopter came to help the residents of Beit Ezra, to fight the fire due to extreme temperatures in #Israel.

In the same place where the Egyptian army lost the war of 1948 - the Egyptian army is helping Israelis to fight the fire.



Video: Mor Sofer pic.twitter.com/8tu4krLNLW