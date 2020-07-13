Израиль может вернуть жесткий карантин: коронавирус ударил с новой силой

Израиль из-за ежедневного прироста количества больных коронавирусом может вернуться к общенациональному жесткому карантину.

Как рассказал израильский журналист Сергей Ауслендер.в интервью 24 каналу, такое решение власти примут, если число заражений в сутки достигнет 2 тысяч. Сейчас темп прироста инфицированных стабильно превышает тысячу случаев.

По состоянию на 13 июня в стране закрыты спортзалы, бассейны, ограничено количество людей на рабочих местах. Все государственные учреждения обязаны не менее 30% своих сотрудников перевести на удаленную работу или отправить в вынужденные отпуска.

Также ограничено количество людей на массовых мероприятиях, в общественном транспорте – не более 20 человек в салоне, закрытые парки, обсуждается вопрос о работе железной дороги и закрытия пляжей.

"Пляжи пока работают. Однако купаться нельзя, потому что там плавают медузы в воде. Сейчас обсуждается – вводить общенациональный карантин или нет. Пока эта история обсуждается", – объяснил Ауслендер.

Отметим, накануне, в Израиле прошел многотысячный протест против повторного карантина. Митингующие заявили, что во время экономической напряженности в Израиле, правительство в целом и премьер-министр в частности не сделали достаточно для защиты людей, потерявших работу или бизнес во время карантина и самоизоляции.

Журналист рассказал, что во время митинга произошли даже небольшие стычки с полицией. Эпидемиологи предупреждают, большое количество людей на митинге может спровоцировать новую вспышку заболевания.

Массовые протесты в Израиле против жесткого карантина Фото Haaretz

"Индивидуальные предприниматели действительно говорят, что бизнес полностью разваливается. Все, что касается индустрии развлечений и подобных дел, вполне остановилось. Более 60 000 индивидуальных предпринимателей – вообще без работы", – сказал Ауслендер.

Также он отметил, что экономическая ситуация в Израиле действительно очень плохая. Правительство постоянно выделяет какие-то средства, однако люди не всегда их получают. Ведь там достаточно сложная система их распределения.

"Митинги продолжаются постоянно. Они постепенно перерастают по экономическим в политические. Требуют отставки премьера, правительства. Ситуация обостряется", – подчеркнул журналист.

Отметим, по состоянию на 13 июля в стране официально подтверждено 38 670 случая заболевания коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в случае превышения показателя заболеваемости COVID-19 – более 60 активных больных на 100 тысяч населения – будут применяться меры, предусмотренные в постановлении Кабмина.