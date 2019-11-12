Израиль ликвидировал главаря террористов: ситуация резко обострилась. Видео

Израильские военные в ночь на 12 ноября точечно ликвидировали одного из лидеров террористической организации “Исламский Джихад” Баху Абу аль-Ату.

Этот человек был ответственен за ежемесячные обстрелы израильских приграничных городов. В ответ на это боевики выпустили десятки ракет по Израилю, включая центральные города, передает Telegram-канал "Дежурный по Израилю". (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что под обстрелом находится вся приграничная полоса – выпущены больше 30 ракет за последние часы.

Обстрелы в Израиле Скриншот с видео

Сирена также звучала в центральных городах Израиля: Холоне, Бат-Яме, Ришон-ле-Ционе и др. Учеба в школах отменена (в центре и на юге).

Сирена в пригородах Реховота

Ришон, Тель-Авив, Бат-Ям, Холон

В Сдероте одна из ракета попала прямо в жилой дом. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Одна ракета попала прямо в дом Скриншот с видео

В Израиле обострилась ситуация Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле периодически возобновляются обстрелы. Так, 1 сентября террористическая организация "Хезболла" выпустила противотанковые ракеты по территории Израиля. Всего было несколько снарядов, один из которых попал по военной базе.

Позже СМИ сообщали, что ранения военных Израиля в результате удара "Хезболлы" якобы были инсценированы ЦАХАЛом, чтобы ввести террористическую организацию в заблуждение.

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