Израиль ликвидировал главаря террористов: ситуация резко обострилась. Видео

Израильские военные в ночь на 12 ноября точечно ликвидировали одного из лидеров террористической организации “Исламский Джихад” Баху Абу аль-Ату.
Этот человек был ответственен за ежемесячные обстрелы израильских приграничных городов. В ответ на это боевики выпустили десятки ракет по Израилю, включая центральные города, передает Telegram-канал "Дежурный по Израилю". (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Отмечается, что под обстрелом находится вся приграничная полоса – выпущены больше 30 ракет за последние часы.
Обстрелы в Израиле
Скриншот с видео
Сирена также звучала в центральных городах Израиля: Холоне, Бат-Яме, Ришон-ле-Ционе и др. Учеба в школах отменена (в центре и на юге).
Сирена в пригородах Реховота
Ришон, Тель-Авив, Бат-Ям, Холон
В Сдероте одна из ракета попала прямо в жилой дом. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Одна ракета попала прямо в дом
Скриншот с видео
В Израиле обострилась ситуация
Скриншот с видео
Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле периодически возобновляются обстрелы. Так, 1 сентября террористическая организация "Хезболла" выпустила противотанковые ракеты по территории Израиля. Всего было несколько снарядов, один из которых попал по военной базе.
Позже СМИ сообщали, что ранения военных Израиля в результате удара "Хезболлы" якобы были инсценированы ЦАХАЛом, чтобы ввести террористическую организацию в заблуждение.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram