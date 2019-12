Израиль и сектор Газа обменялись ударами с неба: эвакуирован Нетаньяху

Израиль нанес ответный после запуска ракеты из сектора Газа вечером 25 декабря.

Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля. Так, военные атаковали несколько целей террористической организации ХАМАС в секторе Газа, включая военные комплексы этой организации.(Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Атака была совершена в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа в направлении израильской территории вечером", – отчитались они.

Как сообщается в Telegram-канале "Дежурный по Израилю", вечером 25 декабря одна ракета была запущена из Газы и перехвачена "Железным куполом". Причиной запуска, судя по всему, стало нахождение премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху в Ашкелоне в рамках предвыборных мероприятий.

Политик в это время должен был выступать перед местными, его увели со сцены, но через некоторе время Нетаньяху вернулся и мероприятие продолжилось.

Судя по всему, запуск был осуществлен "Исламским Джихадом".

Israeli attacks against #Gaza during this night is a try from Netanyahu to his rivals that he is facing enemy always. pic.twitter.com/sLOXe1okmQ