Израиль и ОАЭ достигли исторического мирного соглашения

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты достигли исторического мирного соглашения, которое позволит нормализовать дипломатические отношения между странами.

Как сообщает Reuters, посредником в переговорах выступил президент США Дональд Трамп. В них принимали участие старший советник американского лидера Джаред Кушнер, посол США в Израиле Дэвид Фридман, посол на Ближнем Востоке Ави Берковиц, госсекретарь Майк Помпео и советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Соглашение предусматривает, что Израиль согласиться приостановить применение суверенитета к районам Западного берега, которые он называл аннексированными.

Соглашение было утверждено во время телефонных переговоров между Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мохаммедом бин Заидом.

В совместном заявлении стран отмечается, что три лидера согласились на полную нормализацию отношений между Израилем и ОАЭ.

В ближайшие недели делегации двух стран встретятся, чтобы подписать двусторонние соглашения по инвестициям, туризму, прямым рейсам, безопасности, телекоммуникациям и другим вопросам.

Также ожидается, что в ближайшее время две страны обменяются послами и посольствами.

Кроме того, ОАЭ и Израиль намерены расширить и ускорить сотрудничество по разработке вакцины от коронавируса.

"Огромный прорыв сегодня! Историческое мирное соглашение между двумя нашими великими друзьями, Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами", – прокомментировал результаты переговоров президент США.

До сегодняшнего дня между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами не было дипломатических отношений. ОАЭ не признавали право Израиля на существование, обе страны не имели дипломатических или экономических связей.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за пандемии COVID-19 Израиль и Объединенные Арабские Эмираты впервые за многие годы начали официальное международное сотрудничество.