Израиль и ХАМАС договорились о перемирии

Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились прекратить эскалацию напряженности в секторе Газа.

С таким заявлением выступили в офис лидера движения Яхьи Синвара, пишет Thе Jerusalem Post. Это подтвердили в чиновники в Иерусалиме, передает "Седьмой канал".

Представители ХАМАС уточнили, что соглашение удалось достичь при посредничестве Катара.

Оно было обусловлено нехваткой гуманитарной помощи в Палестине и новой вспышкой коронавируса в регионе.

Израильские чиновники добавили, что в рамках перемирия в обмен на прекращение запусков воздушных шаров со взрывчаткой в сторону Израиля будут открыты контрольно-пропускные пункты "Керем-Шалом" и "Эрез" на границе с сектором Газа, а также закрытые ранее морские участки для ловли рыбы.

Конфликт между ХАМАС и Израилем обострился в течение последнего месяца. Израиль нанес танковые удары по объектам движения в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на воскресенье, 16 августа, Израиль перехватил ракеты, пущенные из сектора Газа, и нанес ответный удар.