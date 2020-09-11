Трамп "помирил" Израиль с еще одной арабской страной

Дарья Дурова Мир 20:43, 11.09.2020 Обновлено: 22:48, 11.09.2020

Израиль и Бахрейн при посредничестве США согласились заключить мирный договор.

Об этом 11 сентября сообщил американский президент Дональд Трамп. На своей странице в Twitter политик назвал договоренность об установлении дипломатических отношений очередным историческим прорывом.

"Наши два больших друга Израиль и королевство Бахрейн согласились заключить мирный договор. Вторая арабская страна за 30 дней согласилась помириться с Израилем!" – написал лидер Соединенных Штатов.

Напомним, Израиль и Бахрейн не имели официальных дипломатических и экономических связей друг с другом. Бахрейн, как большинство арабских стран, официально не признавали Израиль и поддерживали палестинское государство.

Сообщение Трампа в соцсети.
Скриншот

Американское издание Axios со ссылкой на высокопоставленные источники в ОАЭ заявило, что старший советник президента Трампа и его зять Джаред Кушнер вместе с госсекретарем Майком Помпео недавно посещали Манаму, где уговаривали короля и наследного принца Бахрейна нормализовать отношения с Иерусалимом.

Twitter / Дональд Трамп
Twitter / Дональд Трамп

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