Трамп "помирил" Израиль с еще одной арабской страной

Израиль и Бахрейн при посредничестве США согласились заключить мирный договор.

Об этом 11 сентября сообщил американский президент Дональд Трамп. На своей странице в Twitter политик назвал договоренность об установлении дипломатических отношений очередным историческим прорывом.

"Наши два больших друга Израиль и королевство Бахрейн согласились заключить мирный договор. Вторая арабская страна за 30 дней согласилась помириться с Израилем!" – написал лидер Соединенных Штатов.

Напомним, Израиль и Бахрейн не имели официальных дипломатических и экономических связей друг с другом. Бахрейн, как большинство арабских стран, официально не признавали Израиль и поддерживали палестинское государство.

Американское издание Axios со ссылкой на высокопоставленные источники в ОАЭ заявило, что старший советник президента Трампа и его зять Джаред Кушнер вместе с госсекретарем Майком Помпео недавно посещали Манаму, где уговаривали короля и наследного принца Бахрейна нормализовать отношения с Иерусалимом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Израиль и Объединенные Арабские Эмираты достигли исторического мирного соглашения, которое должно нормализовать дипломатические отношения между странами. Посредником в переговорах выступил Дональд Трамп.

За это президента США номинировали на Нобелевскую премию мира, завили СМИ.

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