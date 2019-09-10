Израиль готовится к аннексии: Нетаньяху едва не поплатился за громкое заявление

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дал обещание аннексировать палестинские поселения на Западном берегу реки Иордан в случае, если "Ликуд" – правящая партия страны – одержит победу на парламентских выборах.

Скандальное заявление прозвучало в его специальном обращении во вторник, 10 сентября, передает The Times of Israel.

"Единственное место, где суверенитет может быть применен сразу после выборов, – долина реки Иордан. И следующее правительство сделает это", – сказал премьер.

Нетаньяху заявил об аннексии Западного берега реки Иордан The Times of Israel

По словам Нетаньяху, аннексия будет осуществлена сразу же после того, как его партия победит на выборах. Премьер назвал этот регион критически важным для безопасности Израиля.

"Это демократия. Я не буду ничего делать без мандата. Поэтому я прошу мандат, чтобы сделать то, что пользуется широким одобрением, наконец определить постоянные границы Израиля, обещая, что Иудея и Самария не превратятся в Газу", – добавил Нетаньяху.

Вскоре после заявления по городу Ашдод, где выступал премьер, с территории сектора Газа выпустили ракеты, в результате чего едва не пострадал сам Нетаньяху. Его увели со сцены под вой сирен.

בשבוע הבא אני מבקש שתתנו לי הכוח - ותצביעו מחל - כדי שאחיל את הריבונות הישראלית על בקעת הירדן מייד לאחר הבחירות. זה יהיה הצעד הראשון להחלת הריבונות הישראלית על יהודה ושומרון ואזורים נוספים. למען הדורות הבאים - תנו לי את הכוח לפעול למען בטחון ישראל 🇮🇱 pic.twitter.com/OYbbKJ6cEi — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) September 10, 2019

הצהרה מיוחדת של ראש הממשלה נתניהו: https://t.co/7UV7yoOaap — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) September 10, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над аннексированными сирийскими Голанскими высотами.

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