Главная Новости
10 сентября • обновлено в 22:53
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Израиль готовится к аннексии: Нетаньяху едва не поплатился за громкое заявление

25.5т Читать материал на украинском

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дал обещание аннексировать палестинские поселения на Западном берегу реки Иордан в случае, если "Ликуд" – правящая партия страны – одержит победу на парламентских выборах.

Скандальное заявление прозвучало в его специальном обращении во вторник, 10 сентября, передает The Times of Israel.

"Единственное место, где суверенитет может быть применен сразу после выборов, долина реки Иордан. И следующее правительство сделает это", – сказал премьер.

Новости
Израиль и Ливан обменялись ударами: мир предупредили о возможной войне

Нетаньяху заявил об аннексии Западного берега реки Иордан

Нетаньяху заявил об аннексии Западного берега реки Иордан

The Times of Israel

По словам Нетаньяху, аннексия будет осуществлена сразу же после того, как его партия победит на выборах. Премьер назвал этот регион критически важным для безопасности Израиля.

"Это демократия. Я не буду ничего делать без мандата. Поэтому я прошу мандат, чтобы сделать то, что пользуется широким одобрением, наконец определить постоянные границы Израиля, обещая, что Иудея и Самария не превратятся в Газу", – добавил Нетаньяху.

Вскоре после заявления по городу Ашдод, где выступал премьер, с территории сектора Газа выпустили ракеты, в результате чего едва не пострадал сам Нетаньяху. Его увели со сцены под вой сирен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над аннексированными сирийскими Голанскими высотами.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Биньямин Нетаньяху
Место
Израиль
Поделиться в Facebook
20
Комментарии
31
5
Смешно
33
Интересно
16
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Червоний Данило
Червоний Данило
нельзя евреям разрешить анексию! израиля им достаточно!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Пощастило їм з сусідами...нам би тих середньовічних арабів у сусіди...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Круглов Александр
Круглов Александр
А чем Россия хуже Израиля? Если Израилю можно аннексировать палестинские территории - то России Крым и подавно!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
CARGO 100
CARGO 100
Круглов Александр, так вроде уже как лет пять "аннексировали" мирно, правда без воплей не обошлось ...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel