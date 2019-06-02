Израиль атаковал цели Асада в Сирии: появилось жесткое видео

В Сирии израильские военные атаковали несколько военных целей в ответ на субботний обстрел израильской территории на Голанских высотах.

"Израильские боевые самолеты и вертолеты атаковали несколько военных объектов сирийской армии, в том числе две артиллерийские батареи, ряд наблюдательных и разведывательных постов на границе Голанских высот и батарею ПВО СА-2", – сказано в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа, передает News.ru.

Как указано, в результате уничтожены объекты армии Асада, включая: артиллерийские батареи, батареи противовоздушной обороны и посты наблюдения. Трое погибших, семеро раненых.

ЦАХАЛ возлагает на правящий режим в Сирии и регулярную армию Сирии ответственность за любые враждебные действия против Израиля с сирийской территории.

Сирийское государственное агентство SANA сообщает, что в воскресенье, 2 июня, в 4:10 утра израильские военные выпустили несколько ракет по цели в восточной части мухафазы Кунейтра, в результате обстрела были убиты трое солдат и семеро были ранены, причинен ущерб военной технике.

Как сообщал OBOZREVATEL, Турция поставляла оружие сирийским повстанцам в провинции Идлиб для помощи в борьбе с правительственными войсками, поддерживаемыми Россией.

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