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20 ноября • обновлено в 07:12
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Израиль атаковал с неба десятки целей в Сирии: что поразили

1.8т
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Армия обороны Израиля атаковала десятки целей в Сирии, принадлежащих иранским силам "Кудс" и армии Башара Асада.

Как пишет местное издание Haaretz, атака была совершена в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии в сторону Израиля.

Удары были нанесены приблизительно по 20 целям, более половины из которых принадлежали иранским силам. Одной из целей стало расположенное вблизи аэропорта в Дамаске здание, в котором, как утверждается, находится штаб-квартира "Кудс".

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Атака Израиля на Сирию

Атака Израиля на Сирию

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Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что во вторник, 19 ноября, военные засекли запуск четырех ракет по израильской территории со стороны Сирии, все они перехвачены.

После этого в Сирии заявили, что ПВО отражало атаку на Дамаск и его окрестности.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что военно-воздушные силы Израиля совместно с американскими и европейскими союзниками отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" на военных играх "Голубой флаг", проходивших на аэродроме Увда.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Израиль
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Свино.русы, а где вы со своими ущербными комментами. Обос.рались?. Чё, ПВО Рашки не смогло сбить ни одного израильского самолёта? А как же С-400, неужели в штаны наваляло? Вот пичалька...
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Meyer Kurt, Ну во первых С-400 охраняют только нашу базу. А во вторых "храбрые" израильские пилоты атакуют с территории Ливана, и сразу съеживаются с места преступления... так что ПВО Сирии остается только перехватывать ракеты... а так да... можно начать сбивать любой военный самолет взлетевший с аэродрома в Израиле.... и пичалька наступит в Израиле. Но зачем это делать, когда для этого есть например Иран, которой способен проверить ПВО Израиля?
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