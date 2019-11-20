Израиль атаковал с неба десятки целей в Сирии: что поразили

Армия обороны Израиля атаковала десятки целей в Сирии, принадлежащих иранским силам "Кудс" и армии Башара Асада.

Как пишет местное издание Haaretz, атака была совершена в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии в сторону Израиля.

Удары были нанесены приблизительно по 20 целям, более половины из которых принадлежали иранским силам. Одной из целей стало расположенное вблизи аэропорта в Дамаске здание, в котором, как утверждается, находится штаб-квартира "Кудс".

Атака Израиля на Сирию Иллюстрация

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что во вторник, 19 ноября, военные засекли запуск четырех ракет по израильской территории со стороны Сирии, все они перехвачены.

После этого в Сирии заявили, что ПВО отражало атаку на Дамаск и его окрестности.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что военно-воздушные силы Израиля совместно с американскими и европейскими союзниками отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" на военных играх "Голубой флаг", проходивших на аэродроме Увда.

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