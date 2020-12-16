Израиль 20 декабря начнет массовую вакцинацию от COVID-19

В Израиле 20 декабря начнется массовая вакцинация от COVID-19, первым получит препарат премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Об этом сообщило издание Israel Info. Сначала вакцинировать начнут медицинский персонал лечебных учреждений, сотрудников онкологических и психиатрических больниц, скорой помощи.

Также препарат получит персонал и жильцы домов престарелых и студенты-медики, работающие в больницах.

Сразу после этого начнется вакцинация пожилых людей, которые входят в группу риска.

На втором этапе будут делать прививки людям, которые входят в группу риска из-за хронических заболеваний. Тогда же начнут вакцинировать представителей профессий, которые имеют повышенный риск заболеть COVID-19. Это учителя, воспитатели, социальные работники, персонал тюрем и заключенные.

И только после этого препарат получат все остальные.

Минздрав Израиля принял решение не вакцинировать детей и подростков в возрасте до 16 лет, беременных и кормящих грудью. Не будут делать прививки и женщинам, которые планируют забеременеть.

Премьер Нетаньяху в Facebook сообщил, что вакцинируется 19 декабря, на день раньше, чем начнется кампания по всей стране. Он написал, что таким образом он хочет показать пример для других.

Первым прививку сделают Нетаньяху Facebook Нетаньяху

Как писал OBOZREVATEL, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первым в стране сделает прививку от коронавируса. Более 100 тыс. доз недавно созданной вакцины Pfizer были доставлены рейсом из Брюсселя в Тель-Авива 9 декабря.