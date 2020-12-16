Израиль 20 декабря начнет массовую вакцинацию от COVID-19

В Израиле 20 декабря начнется массовая вакцинация от COVID-19, первым получит препарат премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Об этом сообщило издание Israel Info. Сначала вакцинировать начнут медицинский персонал лечебных учреждений, сотрудников онкологических и психиатрических больниц, скорой помощи.

Также препарат получит персонал и жильцы домов престарелых и студенты-медики, работающие в больницах.

Сразу после этого начнется вакцинация пожилых людей, которые входят в группу риска.

На втором этапе будут делать прививки людям, которые входят в группу риска из-за хронических заболеваний. Тогда же начнут вакцинировать представителей профессий, которые имеют повышенный риск заболеть COVID-19. Это учителя, воспитатели, социальные работники, персонал тюрем и заключенные.

И только после этого препарат получат все остальные.

Минздрав Израиля принял решение не вакцинировать детей и подростков в возрасте до 16 лет, беременных и кормящих грудью. Не будут делать прививки и женщинам, которые планируют забеременеть.

Премьер Нетаньяху в Facebook сообщил, что вакцинируется 19 декабря, на день раньше, чем начнется кампания по всей стране. Он написал, что таким образом он хочет показать пример для других.

Как писал OBOZREVATEL, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первым в стране сделает прививку от коронавируса. Более 100 тыс. доз недавно созданной вакцины Pfizer были доставлены рейсом из Брюсселя в Тель-Авива 9 декабря.