Раскрыта тайна известной эротической картины

Искусствоведы разгадали личность женщины, изображенной на картине Гюстава Курбе "Происхождение мира", которая более ста лет не выставлялась на показ из-за эротического содержания. По мнению ученых, натурщицей для живописца послужила французская балерина Констанс Кеньо — любовница османского дипломата, который и заказал художнику картину для личной коллекции.

Многие годы бытовало мнение, что на картине изображена любовница самого Курбе, ирландка Джоанна Гиффернан. Как пишет BBC Украина, она параллельно была девушкой его ученика, американского художника Джеймса Вистлера.

"Но долгие годы эксперты сомневались, что голое тело и гениталии на картине "Происхождение мира" принадлежат именно Гиффернан, поскольку волосы на картине темные, а ирландка была рыжей", — отметили в издании.

О том, что натурщицей была именно Кеньо, свидетельствуют сразу несколько источников. Данные об этом были найдены в письмах писателей Александра Дюмы и Жорж Санд. Также об этом заявлял французский историк Клод Шопп.

"Происхождение мира" Гюстава Курбе Wikipedia

Отметим, что картина долгое время была под запретом из-за излишнего эротизма, а соцсети даже блокировали страницы пользователей, которые ее публиковали. Произведение находится в музее Орсе (Франция), а к нему приставлен охранник, призванный предотвращать бурную реакцию зрителей.

Как писал OBOZREVATEL, в мае 2018 года в Одессе нашли забытые шедевры живописи. Среди них — картины Ильи Репина, Василия Перова и Алессандро Риццони.