Изменение климата убьет тысячи людей: появился пугающий прогноз

Повышение средней температуры на два градуса Цельсия из-за глобального потепления на Земле может привести к около 2100 дополнительных смертей каждый год в одних только США.

К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона, Колумбийского университета и Гарвардского университета, передает "Лента.ру". Отмечается, что было изучено число смертей от травм в каждом штате и округе материковой части США за исключением Гавайских островов и Аляски в период с 1980 по 2017 годы.

Параллельно с ними специалисты отслеживали необычные изменения в температуре воздуха в течение 38-летнего периода.

Глобальное потепление Иллюстрация

"Оказалось, что повышение температуры воздуха приводило к большему число смертей среди молодых людей, непосредственной причиной которых были транспортные происшествия, самоубийства, утопления и насилие. При этом наиболее уязвимой группой являются мужчины, на которых приходится 1200 из 1600 дополнительных смертей, связанных с повышением температуры воздуха на 1,5 градуса Цельсия", - говорится в публикации.

По версии ученых, жаркая погода заставляет людей больше времени проводить на улице, что увеличивает вероятность несчастных случаев.

Как писал OBOZREVATEL, Всемирная метеорологическая организация ООН заявила, что нынешнее десятилетие может стать самым жарким за всю историю.

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