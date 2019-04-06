"Изгнать русскую армию!" Пропагандист Путина впал в ярость из-за заявления в ЕС. Видео

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер заявил, что угроза российского вторжения в Эстонию, как это произошло в украинском Крыму, крайне высока. Такое заявление разозлило топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева, и он разразился обвинениями в адрес европейских журналистов.

Как пишет Berliner Kurier, в эфире выпуска новостей Клебер смоделировал ситуацию реального нападения России на одного из членов Европейского союза (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Американская армия совместно с немецкими и европейскими союзниками направляются к Эстонии, чтобы изгнать подразделения российских Вооруженных сил, которые вошли туда, как несколько лет назад в Крым", — сказал телеведущий.

Затем он попросил зрителей не беспокоиться. "Это неправда. Просто образ. Однако вполне реалистичный", — добавил Клебер. Кроме того, он напомнил зрителям о "сдерживающей" роли НАТО.

Владимир Соловьев Скриншот видео

По мнению Клебера, именно альянс обеспечивает мир на европейском континенте. Журналист подчеркнул, что организация олицетворяет "беспрецедентную историю успеха", но сейчас НАТО "ослаб" как никогда прежде.

Выступление европейского журналиста глубоко задело главного рупора путинского режима, и он безосновательно обвинил его в пропагандистской манипуляции на своей странице в Instagram.

"Германский телеканал ЦДФ объявил войну России. Подобная модерация на государственном канале ФРГ — это провокация из геббельсовского ящика", — едко написал Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, на кремлевском пропагандистском телевидении бурно отреагировали на фильм-катастрофу "Время расцвета" о российском вторжении, который сняли в Швеции. По сюжету, Россия нападает на Швецию из-за отказа продолжать строить "Северный поток-2".

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