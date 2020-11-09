Избранная в Конгресс США Виктория Спартц заявила, что гордится украинскими корнями

Эмигрантка из Украины Виктория Спартц, которую выбрали в Палату представителей Конгресса США, заявила, что гордится своими корнями.

Как сказала она в комментарии "Радио Свобода", именно иммигранты создали Соединенные Штаты и поставили во главе права человека на жизнь, свободу и процветание.

"Я горжусь тем, что являюсь одной из иммигрантов с прекрасными украинскими корнями, которая будет представлять интересы жителей Индианы в Палате представителей Конгресса США. Я приехала в Соединенные Штаты 20 лет назад, поместив все свои вещи в один чемодан. Трудно работала и не могла даже представить, что в конечном итоге буду работать в Сенате штата Индиана, а впоследствии буду иметь честь попасть в Конгресс США", – прокомментировала Спартц.

По словам конкресвумен, ее история жизни доказывает, что лозунг об американской мечте до сих пор работает.

"Я с нетерпением жду, когда смогу внести свой вклад, чтобы Соединенные Штаты стали маяком свободы и надежды для людей по всему миру, а также популяризировать свободный рынок и верховенство права в странах, страдающих от коррупции и притеснения. Мои самые теплые пожелания украинцам", – добавила она.

Напомним, Виктория Спартц родилась в городе Носовка Черниговской области. В 2000 году она переехала в США, в 2006 году получила американское гражданство. В 2017 году ее избрали в Сенат штата Индиана.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Спартц впервые в истории США стала конгресвумен Палаты представителей от 5 округа штата Индиана. Согласно подсчету голосов на выборах 3 ноября, за нее проголосовали 50,1% избирателей.