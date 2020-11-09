Избранная в Конгресс США Виктория Спартц заявила, что гордится украинскими корнями
По словам Спартц, именно иммигранты создали США
Как отметила конгресвумен, ее история жизни доказывает, что лозунг об американской мечте до сих пор работает
Эмигрантка из Украины Виктория Спартц, которую выбрали в Палату представителей Конгресса США, заявила, что гордится своими корнями.
Как сказала она в комментарии "Радио Свобода", именно иммигранты создали Соединенные Штаты и поставили во главе права человека на жизнь, свободу и процветание.
"Я горжусь тем, что являюсь одной из иммигрантов с прекрасными украинскими корнями, которая будет представлять интересы жителей Индианы в Палате представителей Конгресса США. Я приехала в Соединенные Штаты 20 лет назад, поместив все свои вещи в один чемодан. Трудно работала и не могла даже представить, что в конечном итоге буду работать в Сенате штата Индиана, а впоследствии буду иметь честь попасть в Конгресс США", – прокомментировала Спартц.
По словам конкресвумен, ее история жизни доказывает, что лозунг об американской мечте до сих пор работает.
"Я с нетерпением жду, когда смогу внести свой вклад, чтобы Соединенные Штаты стали маяком свободы и надежды для людей по всему миру, а также популяризировать свободный рынок и верховенство права в странах, страдающих от коррупции и притеснения. Мои самые теплые пожелания украинцам", – добавила она.
Напомним, Виктория Спартц родилась в городе Носовка Черниговской области. В 2000 году она переехала в США, в 2006 году получила американское гражданство. В 2017 году ее избрали в Сенат штата Индиана.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Спартц впервые в истории США стала конгресвумен Палаты представителей от 5 округа штата Индиана. Согласно подсчету голосов на выборах 3 ноября, за нее проголосовали 50,1% избирателей.