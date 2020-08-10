Избитый ОМОНом в Минске мужчина выжил: появилось показательное видео с силовиками

Алексей Титофф Мир 14:40, 10.08.2020 Обновлено: 14:42, 10.08.2020

Избитый ОМОНом в Минске (Беларусь) Евгений Заичкин выжил, и ему провели сложные операции.

Телеграм-канал NEXTA Live написал, что после избиения мужчина был в очень тяжелом состоянии.

"Сейчас молодой человек находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Его лицо и тело сильно ранены, он почти полностью беребинтован. Парню было сделано две операции", – говорится в сообщении.

Избитый Евгений Заичкин

Также в сети опубликовали видео, на котором показано, как силовики после разгона митинга выносят под руки тело Заичкина. На записи слышно, что люди кричали силовикам, чтобы они отпустили мужчину.

"Отпусти его, что ты делаешь?" – требовал один из протестующих.

"Я его отпустил. Вы скорую вызывайте, дебилы", – отвечал силовик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске на протестах мужчина погиб под колесами автозака, однако в МВД Беларуси отрицали смерть человека.

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Мир

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