Из-за сильнейшего наводнения в Китае пострадали более 2,6 млн человек. Фото и видео стихии

Сильнейшее наводнение в китайских провинциях Гуанси и Хунань привело к гибели десятков человек, разрушению более тысячи домов и ущерба на сотни миллионов долларов.

Погибли или пропали без вести в стране более 20 человек, сообщает YoNews со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Из-за сильнейшего наводнения в Китае пострадали более 2,6 млн человек Twitter Sixth Tone

Всего от стихии пострадали около 2,6 миллионов жителей Китая, эвакуированы около 228 тысяч человек.

Из-за сильнейшего наводнения в Китае пострадали более 2,6 млн человек Twitter Sixth Tone

Также разрушены более 1,3 тысячи домов, ущерб превышает 4 миллиарда юаней (более 560 миллионов долларов).

Из-за сильнейшего наводнения в Китае пострадали более 2,6 млн человек Twitter Sixth Tone

К наводнению привели проливные дожди, которые обрушились на страну в начале июня, из-за чего реки вышли из берегов.

Из-за сильнейшего наводнения в Китае пострадали более 2,6 млн человек Twitter Sixth Tone

Из-за сильнейшего наводнения в Китае пострадали более 2,6 млн человек Twitter Hans Solo

Из-за сильнейшего наводнения в Китае пострадали более 2,6 млн человек Twitter Hans Solo

Из-за сильнейшего наводнения в Китае пострадали более 2,6 млн человек Twitter Hans Solo

Из-за сильнейшего наводнения в китайских провинциях Гуанси и Хунань пострадали более 2,6 млн человек Google Maps

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Бразилии масштабные наводнения и оползни унесли жизни 63 человек, оставили без крыши над головой около 4 тысяч жителей юго-восточных штатов и еще 30 тысяч были эвакуированы.