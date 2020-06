Из-за сильнейшего наводнения в Китае пострадали более 2,6 млн человек. Фото и видео стихии

Сильнейшее наводнение в китайских провинциях Гуанси и Хунань привело к гибели десятков человек, разрушению более тысячи домов и ущерба на сотни миллионов долларов.

Погибли или пропали без вести в стране более 20 человек, сообщает YoNews со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Всего от стихии пострадали около 2,6 миллионов жителей Китая, эвакуированы около 228 тысяч человек.

Также разрушены более 1,3 тысячи домов, ущерб превышает 4 миллиарда юаней (более 560 миллионов долларов).

К наводнению привели проливные дожди, которые обрушились на страну в начале июня, из-за чего реки вышли из берегов.

Can you image a flood that affects millions of people in South China right now has minimum media coverage by the CCP state media? #CCPVirus #Whistleblowermovement https://t.co/Ul1Zdconds