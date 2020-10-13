Из-за рекордных показателей смертности от COVID-19 в Великобритании хотят объявить локдаун

В Великобритании зафиксировали рекордные показатели смертности среди инфицированных COVID-19, политики потребовали от правительства ввести двух- или трехнедельный жесткий карантин.

Об этом сообщила The Guardian. В Великобритании 12 октября подтвердили 143 случая смерти от коронавируса – самый высокий показатель с начала июня.

За сутки в стране выявили более 17 тысяч новых случаев инфицирования COVID-19, что на 3 тысячи больше, чем накануне.

В связи с этим лейбористы призвали правительство ввести жесткий карантин на две или три недели. Лидер партии Кир Стармер пояснил это тем, что план премьер-министра страны Бориса Джонсона по сдерживанию пандемии не сработал и нужен другой курс.

"Сейчас понятны три пункта: у правительства нет надежного плана по снижению распространения инфекции, оно потеряло контроль над вирусом, и оно больше не следует научным рекомендациям", – заявил Стармер.

Как сообщило издание ABC News, ранее Джонсон высказался за введение трехуровневой системы жесткого карантина. Чтобы избежать локдауна для всей страны, он предложил установить "средний", "высокий" и "очень высокий" уровни эпидемиологической опасности. Ограничения будут вводиться в зависимости от степени распространения COVID-19 в конкретном регионе.

"Средние" районы столкнутся с действующими национальными правилами, которые включают запрет на общественные собрания более шести человек, комендантский час для баров и пабов. В то время как в зонах с "очень высокой" опасностью закроют заведения общепита и тренажерные залы. Однако розничные магазины, школы и университеты останутся открытыми.

Мэр Лондона Садик Хан заявил телеканалу Sky News, что усиление карантинных ограничений неизбежно для столицы Британии.

"Все имеющиеся у меня показатели: количество госпитализаций, занятость в отделениях интенсивной терапии, количество пожилых людей с заболеванием, распространенность заболевания – все это идет в негативном направлении", – сказал мэр Лондона.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Великобритании планирует ввести новые ограничения в Англии, направленные на предупреждение стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 осенью.