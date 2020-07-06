Из-за пандемии прогресс в лечении ВИЧ/СПИДа может отодвинуться на 10 лет назад, – ООН

Из-за пандемии COVID-19 прогресс в борьбе со СПИДом может отодвинуться на 10 лет назад.

Об этом заявили в Объединенной программе Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), передает The Guardian. По их словам, целевые показания по лечению ВИЧ в 2020 году не будут достигнуты.

"Даже достигнутые успехи могут быть потеряны, а прогресс может затормозиться, если мы не сможем действовать", – говорится в опубликованном докладе.

Согласно данным за 2019 год, в мире было 38 миллионов человек с ВИЧ, что на миллион больше, чем в 2018. 25,4 миллиона людей получили лечение в 2019 году, однако еще 12,6 миллионов больных все еще ждут лекарства.

"Каждый день в течение следующего десятилетия необходимы решительные действия, чтобы вернуть мир в нужное русло и положить конец эпидемии СПИДа к 2030 году", – сказала Винни Бьянима, исполнительный директор ЮНЭЙДС.

Во Всемирной организации здравоохранения уже прокомментировали эту информацию. По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, выводы ООН являются "очень тревожными".

"Мы не можем позволить пандемии COVID-19 отменить с трудом завоеванные результаты глобального ответа на эту болезнь", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2020 года второй в истории человек, 40-летний британец Адам Кастильехо, известный как "лондонский пациент", полностью поборол ВИЧ.