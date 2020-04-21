Из-за пандемии COVID-19 без еды могут остаться 265 млн человек

Антон Малиновский Мир 18:31, 21.04.2020 Обновлено: 18:32, 21.04.2020

Из-за пандемии COVID-19 количество голодающих людей на планете может удвоится до 265 миллионов человек.

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Такое заявление сделали во Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП) во вторник, 21 апреля, передает Reuters. Главный экономист и директор по исследованиям, оценке и мониторингу в ВПП Ариф Хусейн отметил, что на резкий скачок количества голодающих повлияют экономические последствия пандемии. Согласно прогнозам, их количество увеличится из 135 миллионов человек до 265 миллионов.

В зоне риска оказались фермеры, продавцы продовольствия в некоторых странах и так далее. Оказавшись без денег, они начали продавать плуги, технику и прочие вещи, которые позволяли им проводить продукцию, за счет которой они жили. Из-за этого они могут остаться без способа заработка на многие годы.

"Это были люди, о которых мы беспокоились. Они были в порядке до пандемии, но теперь нет", – заявил Хусейн.

Ариф Хусейн
euractiv.com

Эксперты относят эту ситуацию к третьей категории из пяти этапов массового голодания. Официальные представители США отметили, что сейчас больше всего могут пострадать африканские страны.

Также в ВПП рассчитывают, что на финансирование программ помощи в этом году им понадобится 10-12 миллиардов долларов. В 2019 году эта сумма составляла 8,3 миллиардов долларов и считалась рекордной.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам грозит масштабная безработица – уже в ближайшее время до 500 тыс. человек по разным оценкам могут остаться без заработка.

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