Из-за наркотиков и проституток: страна ЕС отказалась от своего названия

Правительство Нидерландов приняло решение использовать только официальное название страны, отказавшись от названия Голландия.

Национальный ребрендинг будет развернут в конце 2019 года, передает The Guardian.

В рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом на песенном конкурсе Евровидение, который пройдет в Роттердаме в мае 2020 года, и во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Нидерланды. Амстердам Europarcs

Кроме того, национальная футбольная команда, которую за границей часто называют Голландией, будет называться только Нидерландами.

Власти пояснили, что таким образом решили бороться со стереотипами, с которыми страна обычно ассоциируется для иностранцев, таких как культура отдыха с наркотиками и район красных фонарей Амстердама.

В МИД страны считают, что Нидерландам необходим более унифицированный и скоординированный национальный брендинг.

Отметим, Голландия – историческая область на западе Нидерландов, которая включает территорию двух провинций – Северной Голландии и Южной Голландии. Употребление названия Голландия в отношении всего королевства не является корректным.

Карта The Guardian

Как писал OBOZREVATEL, недавно на Центральном вокзале Утрехта (Нидерланды) открыли самый крупный в мире велопаркинг на 12,5 тысяч мест. Стоянка будет работать круглосуточно. Первый день – бесплатный, дальше надо платить 1,25 евро в день.

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