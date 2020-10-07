Из-за мощного шторма во Франции трупы с кладбища водой смыло за границу

Борис Бондарь Мир 17:46, 7.10.2020 Обновлено: 19:46, 7.10.2020

Шторм Алекс обрушился на Приморские Альпы во Франции, а также на Лигурию и Пьемонт в Италии, вызвав масштабные наводнения и размыв местные кладбища.

Об этом сообщила Sun. Шторм стал самым сильным в регионе за последнее столетие

Водой на кладбищах смыло около 100 трупов, что осложнило поиск реальных жертв стихии. Тела унесло водой в соседнюю Италию.

Сначала сообщили, что в результате шторма погибло 12 человек, но позднее выяснилось, что некоторые из тех, кто предположительно стал жертвой наводнения, на самом деле оказались покойниками с размытых мест захоронения.

Местные власти заявили, что кладбища во французских городах Сен-Мартен-де-Везуби и Тенд были частично разрушены наводнением.

Шторм разрушил много домов.
news.sky.com
В спасательной операции задействовали более 900 спасателей.
news.sky.com

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что французские спасатели все еще ищут более 20 пропавших людей.

В спасательной операции задействовали более 900 спасателей, 500 полицейских и несколько военнослужащих.

Около 700 человек остались в гостиницах или других местах проживания после эвакуации из своих домов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 52 человека погибли и 12 пропали без вести в результате масштабных наводнений, которые произошли в Японии. Двух пожилых японцев смыло в авто в реку, еще один человек был унесен в море.

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Мир

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