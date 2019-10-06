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6 октября • обновлено в 22:58
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Из-за лайка в Твиттере: в Турции разгорелся нешуточный международный скандал

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В Турции разгорелся международный скандал из-за лайка в Twitter с официального аккаунта дипмиссии временного посла США Джефри Ховеньера. Министерство иностранных дел Турции вызвало дипломата для дачи объяснений.

Лайк появился под твитом о том, что жителям Турции стоит подготовиться к политической жизни без лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели, который испытывает проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкий МИД.

Твит написал турецкий журналист Эргун Бабахан, покинувший родину из-за обвинений в поддержке Фетхуллаха Гюлена.

Джеффри Ховеньер

Джеффри Ховеньер

de.usembassy.gov

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Посольство назвало лайк под постом Бабахана "ошибкой" и извинилось за него в твиттере.

Отметим, что партия националистического движения является союзником Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. На выборах 2018 года две партии образовали коалицию, которая получила большинство в турецком парламенте.

В последние годы отношения Турции и США осложнились. Анкара, в частности, обвиняет Вашингтон в укрывательстве Гюлена и поддержке курдских отрядов на турецко-сирийской границе. США считают курдов союзниками, Турция — террористами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Турция объявила о новой военной операции в Сирии. При этом ранее МИД Египта призвал мировое сообщество привлечь Эрдогана к ответственности за поддержку терроризма.

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Место
Турция
Тег
скандалы
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