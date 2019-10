Из-за лайка в Твиттере: в Турции разгорелся нешуточный международный скандал

В Турции разгорелся международный скандал из-за лайка в Twitter с официального аккаунта дипмиссии временного посла США Джефри Ховеньера. Министерство иностранных дел Турции вызвало дипломата для дачи объяснений.

Лайк появился под твитом о том, что жителям Турции стоит подготовиться к политической жизни без лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели, который испытывает проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкий МИД.

Твит написал турецкий журналист Эргун Бабахан, покинувший родину из-за обвинений в поддержке Фетхуллаха Гюлена.

Посольство назвало лайк под постом Бабахана "ошибкой" и извинилось за него в твиттере.

We apologize for the mistake that occurred on our Twitter account yesterday. We do not associate ourselves with Ergun Babahan nor do we endorse or agree with the content of his tweet. We reiterate our regret for this error.