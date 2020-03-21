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21 марта • обновлено в 11:11
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Из-за коронавируса в Италии переполнены крематории: жуткое видео

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В итальянской провинции Пьяченца, которая наиболее пострадала из-за вспышки коронавируса, переполнились крематории.

В один из местных крематориев доставляют в среднем 25 гробов в день при том, что там могут принять максимум 12, сообщает RT (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В связи с этим под хранение гробов с телами умерших там задействовано все пространство, включая помещения для церемоний прощания.

Из-за коронавируса в Италии переполнены крематории

Из-за коронавируса в Италии переполнены крематории

Скриншот из видео

"Очевидно, что подобная ситуация ведёт к недостатку мощностей и, вероятно, заставит нас остановиться на несколько дней, чтобы восстановить мощности и увеличить пространство", – рассказал один из сотрудников крематория.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Италия побила очередной антирекорд по количеству смертей от коронавируса. За сутки от COVID-19 там скончались 627 человек.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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Anima Sola
Anima Sola
Пьяченца правильно, а не Пьян..
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