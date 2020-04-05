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5 апреля • обновлено в 12:34
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Из-за коронавируса в Италии переполнены крематории: жуткие видео

3.6т
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В Италии крематории не справляются с количеством умерших от коронавируса. В частности, в наихудшей ситуации оказалась провинция Бергамо, которая стала эпицентром распространения эпидемии в стране.

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Местные власти обратились за помощью к другим муниципалитетам, чтобы те временно приняли у себя на хранение гробы с умершими, сообщает Liberta. В сети появилось и несколько видео, как рабочие в защитных костюмах забирают их из города Понте-Сан-Пьетро (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мы получили около 150 гробов, и это уже четвертый раз, когда армия приходит, чтобы забрать их и доставить в крематории на севере Италии", – сказал мэр города Марцио Зирафа.

Из-за коронавируса в Италии переполнены крематории

Из-за коронавируса в Италии переполнены крематории

Скриншот с видео

По его словам, новую партию гробов отправили в крематории городов Виченца и Серравалле, что за пределами Ломбардии.

Со своей стороны Мишель Маринелло, администратор группы "Альтаир", которая управляет крематорием в муниципалитете Пьяченцы, говорит, что у них "ситуация все еще тяжелая, но под контролем".

"Из сотни гробов в списке ожидания 4 апреля пошло до 60. Сейчас печь работает на максимальной мощности 20 часов, но из префектуры и муниципалитета отправили официальный запрос на эксплуатацию ее в течение 24 часов", – сказал он.

Из-за коронавируса в Италии переполнены крематории

Из-за коронавируса в Италии переполнены крематории

Скриншот с видео

Из-за коронавируса в Италии переполнены крематории

Из-за коронавируса в Италии переполнены крематории

Скриншот с видео

В то же время отмечается, что некоторые похоронные компании даже заявили, что подарят десятки гробов муниципалитета, в частности самым бедным семьям, потерявшим родных из-за коронавируса.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что в Бергамо каждые полчаса фиксируется смерть человека от COVID-19, и крематории никогда не перестают работать.

"25 похорон в день, 300 смертей за две недели, 1 каждые полчаса. Не числа или просто люди с предыдущими патологиями, а матери, отцы, дяди, бабушки и дедушки, которые пошли в больницу и никогда не возвращались, но, прежде всего, они столкнулись с этой битвой без кого-либо и умерли в одиночестве, не имея возможности увидеть в последний раз сына, племянника, друга", – говорится в подписи к видео от 21 марта.

Из-за коронавируса в Италии переполнены крематории

Из-за коронавируса в Италии переполнены крематории

Скриншот с видео

Из-за коронавируса в Италии переполнены крематории

Из-за коронавируса в Италии переполнены крематории

Скриншот с видео

Из-за коронавируса в Италии переполнены крематории

Из-за коронавируса в Италии переполнены крематории

Скриншот с видео

Из-за коронавируса в Италии переполнены крематории

Из-за коронавируса в Италии переполнены крематории

Скриншот с видео

Из-за коронавируса в Италии переполнены крематории

Из-за коронавируса в Италии переполнены крематории

Скриншот с видео

Из-за коронавируса в Италии переполнены крематории

Из-за коронавируса в Италии переполнены крематории

Скриншот с видео

Из-за коронавируса в Италии переполнены крематории

Из-за коронавируса в Италии переполнены крематории

Скриншот с видео

Из-за коронавируса в Италии переполнены крематории

Из-за коронавируса в Италии переполнены крематории

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, двадцать медиков систем МВД и Минздрава Украины добровольно улетели помогать итальянским врачам бороться с COVID-19.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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Червоний Данило
Червоний Данило
вам нужно срочно строить новые крематории..или камеры сгорания. иначе может начать распространятся инфекция от разложившихся трупов в гробах!
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Украинских "врачей" послали считать трупы в крематориях?
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Или на практику, опыт перенимать?
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Те, кто на кого равнялись в медреформах - сейчас умирают тысячами..
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