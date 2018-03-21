Из-за какого укола выжил Скрипаль: вскрылись данные об антидоте для "Новичка"

Сразу после отравления экс-шпиону Сергею Скрипалю и его дочери сделали укол, который и оставил их в живых.

Такое мнение высказал один из создателей боевого вещества "Новичок" Владимир Углев, передает "Коммерсант".

"Возможно, это семейство атропина, который расширяет зрачки. Нервно-паралитическое поражение, в первую очередь, сужает зрачки, а атропин расширяет", - предположил он.

При этом Углев утверждает, что абсолютно эффективного антидота не существует.

"Использовали антидот, когда Андрей Железняков (сотрудник ГНИИОХТ. — Ред.) был отравлен случайно таким образом — он еще пять лет жил после этого. В журнале Science в статье Ричарда Стоуна приводится мнение биолога из Университета Сан-Диего, который занимался проблемой, — они изучали вопрос и, наверное, синтезировали "Новичок", и у них пока нет антидота", - подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Углев заявил, что отравленные в английском городе Солсбери нервно-паралитическим газом бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь не имеют шансов на выживание.