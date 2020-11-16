Из-за COVID-19 системы здравоохранения в Европе и Америке оказались на грани коллапса – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что системы здравоохранения в Европе и Америки из-за пандемии коронавируса оказались на грани коллапса.

На брифинге 16 ноября генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность в связи с этим, сообщается в Twitter организации.

"Мы обеспокоены вспышкой коронавируса в ряде стран, особенно в Европе и Америке", – сказал он.

По словам Гебрейесуса, медицинские работники и сами системы здравоохранения находятся на грани коллапса.

При этом глава ВОЗ рассказал и о хороших новостях. Он отметил, что сведения о вакцинах дают надежду, что средства для борьбы с болезнью появятся в ближайшее время.

Twitter ВОЗ.

По данным на 16 ноября количество зараженных коронавирусом в мире превысило 55 млн. На Европу приходится 14 млн случаев.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в США, Италии, Индии, России и Польше.

Статистика заболеваемости коронавирусом в мире. worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гебрейесус выступил с заявлением, что вакцина от коронавируса не остановит мировую пандемию. По его словам, она поможет только взять ее под контроль.