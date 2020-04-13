Городские крысы становятся каннибалами и устраивают смертельные битвы за территорию, поскольку карантин из-за коронавируса COVID-19 привел к нехватке еды для грызунов.

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Об этом заявил американский родентолог Бобби Корриган, передает Daily Mail. Он пояснил, что вследствие пандемии закрылись тысячи городских ресторанов и других предприятий, отходы из которых были жизненно важными источниками пищи для крыс.

Из-за коронавируса крысы становятся каннибалами Коллаж

"Внезапно ресторан закрывается, что случалось тысячами не только в Нью-Йорке, но и от побережья до побережья и по всему миру, и у тех крыс, которые жили в этом ресторане, либо в каком-то месте поблизости, возможно, десятилетиями, этот источник пищи больше не работает. У них остается только несколько вариантов", – сказал Корриган.

Крысы вторглись на улицы Нового Орлеана (США) Daily Mail

Крысы вторглись на улицы Нового Орлеана (США) Daily Mail

Когда голодные крысы перемещаются в районы, где еще есть еда, развязываются настоящие бойни.

"Это так же, как в истории человечества – когда люди пытаются захватить земли и приходят с армиями, сражаясь до смерти. Вот что происходит с крысами", – отметил Корриган.

Бобби Корриган Daily Mail

Чаще всего крысы поедают слабых или же особей, которые еще не выросли. "Они такие же млекопитающие, как вы и я, и поэтому, когда вы действительно очень голодны, вы будете действовать одинаково – обычно вы будете действовать очень плохо", – сказал родентолог.

"Эти крысы сражаются друг с другом. Теперь взрослые убивают детенышей в гнезде", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, в результате эксперимента выяснилось, что коронавирус является наиболее опасным для кошек. При этом на сегодняшний день в мире не зафиксировано ни одного случая передачи COVID-19 от домашнего питомца к человеку.

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