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14 апреля • обновлено в 01:00
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Из-за COVID-19 крысы становятся каннибалами и развязывают "войны"

2.7т
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Городские крысы становятся каннибалами и устраивают смертельные битвы за территорию, поскольку карантин из-за коронавируса COVID-19 привел к нехватке еды для грызунов.

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Об этом заявил американский родентолог Бобби Корриган, передает Daily Mail. Он пояснил, что вследствие пандемии закрылись тысячи городских ресторанов и других предприятий, отходы из которых были жизненно важными источниками пищи для крыс.

Из-за коронавируса крысы становятся каннибалами

Из-за коронавируса крысы становятся каннибалами

Коллаж

"Внезапно ресторан закрывается, что случалось тысячами не только в Нью-Йорке, но и от побережья до побережья и по всему миру, и у тех крыс, которые жили в этом ресторане, либо в каком-то месте поблизости, возможно, десятилетиями, этот источник пищи больше не работает. У них остается только несколько вариантов", – сказал Корриган.

Крысы вторглись на улицы Нового Орлеана (США)

Крысы вторглись на улицы Нового Орлеана (США)

Daily Mail

Крысы вторглись на улицы Нового Орлеана (США)

Крысы вторглись на улицы Нового Орлеана (США)

Daily Mail

Когда голодные крысы перемещаются в районы, где еще есть еда, развязываются настоящие бойни.

"Это так же, как в истории человечества – когда люди пытаются захватить земли и приходят с армиями, сражаясь до смерти. Вот что происходит с крысами", – отметил Корриган.

Бобби Корриган

Бобби Корриган

Daily Mail

Чаще всего крысы поедают слабых или же особей, которые еще не выросли. "Они такие же млекопитающие, как вы и я, и поэтому, когда вы действительно очень голодны, вы будете действовать одинаково – обычно вы будете действовать очень плохо", – сказал родентолог.

"Эти крысы сражаются друг с другом. Теперь взрослые убивают детенышей в гнезде", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, в результате эксперимента выяснилось, что коронавирус является наиболее опасным для кошек. При этом на сегодняшний день в мире не зафиксировано ни одного случая передачи COVID-19 от домашнего питомца к человеку.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
США
Теги
карантин фотографии видео животные
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Русские всю жизнь так живут, а у крыс это вынужденно
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