После коронавирусного кризиса для восстановления экономики Европы потребуется новый план Маршалла.

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Об этом в статье для The Guardian заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. Он подчеркнул, что Европа переживает самый большой кризис со времен Второй мировой войны. Вызов он назвал чрезвычайным и беспрецедентным.

"Наши люди умирают или борются за свою жизнь в больницах, охваченных пандемией, которая является наибольшей угрозой для наших систем здравоохранения со времен гриппа 1918 года", – написал Санчес.

Он сравнил COVID-19 с войной, указав, что новый противник "совсем иного рода" и является невидимым врагом, который "угрожает самому будущему европейского проекта".

Педро Санчес заявил, что Европе нужен новый план Маршалла Коллаж

Инициативы ЕС, по мнению премьера, хорошие, но все же недостаточны.

"Европа должна создать военную экономику и начать сопротивление и восстановление экономики. Для этого мы должны мобилизовать значительные ресурсы с помощью плана, который следует назвать новым планом Маршалла. Это требует поддержки со стороны всех государств-членов ЕС", – отметил Санчес.

Он заявил, что сейчас "настало время проявить солидарность". По мнению политика, странам нужно создать новый механизм гарантирования взаимного долга, наладить совместную закупку медицинского оборудования, разработать стратегию кибербезопасности и чрезвычайный план для "энергичного восстановления континента".

"Это очень сложные времена, которые требуют смелых решений. Миллионы европейцев верят в ЕС. Мы не должны оставлять их одних. Мы должны давать им повод, чтобы они продолжали верить. И нам нужно действовать сейчас или никогда, потому что на кону сама Европа", – написал премьер Испании.

Отметим, жена, мать и тесть Санчеса получили положительный результат тестов на COVID-19.

Справка: план Маршалла был утвержден правительством США в конце Второй мировой войны. Он предусматривал оказание помощи европейскому континенту после войны.

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