Из восставшей Молдовы массово бегут политики и бизнесмены: что известно

Из Молдовы, где ушло в отставку правительство и начался политический кризис, массово начали улетать бизнесмены и политики. Отмечается, что это часть договоренности между конфликтующими сторонами.

В частности, как сообщает на своей странице в Facebook журналист Василий Апасов, наблюдаются массовые вылеты бизнес-джетов. Местные СМИ подтверждают, что из страны в пятницу, 14 июня, вылетело несколько таких самолетов.

Так, Рoint.md сообщает, из страны улетели Bombardier CRJ-200LR и Gulfstream G200. Bombardier приземлился в Москве. На борту якобы находились члены семьи молдавского политика и бизнесмена Илана Шора. Gulfstream приземлился в Одессе.

Из Молдовы массово бегут политики и бизнесмены Facebook Василия Апасова

Местное телевидение передает, что самолеты взлетают один за другим через каждые 10 минут.

Так, на одном из молдавских пограничных пропускных пунктов заметили бывшего премьер-министра страны Юрия Лянкэ. Также стало известно, что из Молдовы бегут люди олигарха Владимира Плахотнюка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня Плахотнюк предложил пророссийской Партии социалистов создать совместную коалицию, которая решит приднестровский конфликт путем федерализации страны.

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