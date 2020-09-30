Из столицы Азербайджана людей отправляют на фронт автобусами. Эксклюзивное видео OBOZREVATEL

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
4,4 т.

  • На войну мужчин возле военкоматов провожают родственники

  • Они говорят, что гордятся ими

Из Баку на фронт мужчин отправляют автобусами

В столице Азербайджана проходит мобилизация – мужчин сразу из военкоматов отправляют на автобусах на фронт.

О том, что происходит сейчас в Баку рассказала корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Автобусы заполняются с 6:00 до 21:00 и сразу же отправляются на фронт. Некоторые мужчины вызвались добровольцами, некоторых призвали в вооруженные силы.

Возле военкоматов собрались родные, которые провожают своих сыновей, братьев, мужей и говорят, что гордятся ими.

Мужчина, который провел своего 27-летнего племянника, заявил, что отдать долг родине – это честь. Он сказал, что сам готов пойти воевать, если его призовут.

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В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Карта конфликта в Нагорном Карабахе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что восстановления территориальной целостности страны является единственным условием возвращения мира в регион.

Напомним, что ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван обвинили в нарушении перемирия друг друга.

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