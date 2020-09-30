Из столицы Азербайджана людей отправляют на фронт автобусами. Эксклюзивное видео OBOZREVATEL

В столице Азербайджана проходит мобилизация – мужчин сразу из военкоматов отправляют на автобусах на фронт.

О том, что происходит сейчас в Баку рассказала корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Автобусы заполняются с 6:00 до 21:00 и сразу же отправляются на фронт. Некоторые мужчины вызвались добровольцами, некоторых призвали в вооруженные силы.

Возле военкоматов собрались родные, которые провожают своих сыновей, братьев, мужей и говорят, что гордятся ими.

Мужчина, который провел своего 27-летнего племянника, заявил, что отдать долг родине – это честь. Он сказал, что сам готов пойти воевать, если его призовут.

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В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что восстановления территориальной целостности страны является единственным условием возвращения мира в регион.

Напомним, что ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван обвинили в нарушении перемирия друг друга.