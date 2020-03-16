Из Словении в Украину сделают гуманитарный коридор для застрявших дальнобойщиков

Украинские грузовики, которые застряли на словенской границе из-за карантина в связи с коронавирусом, смогут доехать до Украины по гуманитарному коридору с сопровождением.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, колонна проследует по маршруту Словения – Хорватия – Сербия – Румыния.

Транзит грузовиков через границу Словении разрешен

"Настоятельно просим украинских перевозчиков не отказываться от такой возможности. Перевозчиков, готовых двигаться в гуманитарном коридоре, просим срочно направить информацию о названии компании и номере транспортного средства в адрес соответствующего департамента министерства", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Венгрия приняла решение по обеспечению в дальнейшем бесперебойного транзита через свою территорию.

По данным Мининфраструктуры, 12 транспортных средств, находившихся на словенско-венгерской границе, сейчас успешно ее пересекли и направляются в Украину.

"Все перевозчики как с украинской, так и с иностранной регистрацией в соответствии с решением правительства Украины беспрепятственно смогут въехать на территорию Украины или осуществить транзит через Украину", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за угрозы распространения смертельного коронавируса COVID-19 Украина на две недели закрывает границы для иностранных граждан.

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