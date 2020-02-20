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20 февраля • обновлено в 20:28
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Жители 16 областей: появились новые данные об эвакуированных из Китая украинцах

1.9т
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В Украину из китайского города Ухань из-за коронавируса в четверг, 20 февраля, эвакуировали граждан, которые проживали в разных регионах нашей страны.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко во время брифинга, передает УП. Он перечислил 16 областей.

"С каких регионов ... У нас есть Мариуполь, кстати, оттуда самый молодой эвакуированный – 2012 года рождения. Кривой Рог, Полтавская, Харьковская, Киевская, Николаевская, Кировоградская, город Киев, Львовская, Волынская, Днепропетровская, Винницкая, Хмельницкая, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Закарпатская и Одесская области", – рассказал представитель МВД.

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Из Китая в Украину привезли жителей 16 областей

Из Китая в Украину привезли жителей 16 областей

РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля самолет доставил эвакуированных людей из охваченного коронавирусом китайского города Ухань в Украину.

Под охраной полиции людей доставили в Новые Санжары Полтавской области, где они должны пройти карантин в медицинском центре Нацгвардии.

Местные жители устроили столкновения с Нацгвардией и заблокировали здание, чтобы туда никто не попал.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Протесты в Новых Санжарах Коронавирус
Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины вирус болезнь
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Очень объективное и "позитивное" сообщение :))), ну просто все счастливы!!! Люди то ДОШЛИ до карантина или нет? Весь мир увидел как Украина "борется" за кожного вукраинця!!! Люди улетая из Китая обматались украинскими флагами не ожидая в прямом смысле жаркого приема.
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