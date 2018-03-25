Из канализационной трубы: Россия прокололась с супероружием

В России представили лазерные системы, в корпусе которых имеются канализационная и дымоходные трубы.

"Странность" подметил портал Defence Blog в сюжете канала "России 24".

Одна из труб представляет собой обычную полимерную (пластиковую) трубу диаметром примерно 100-110 миллиметров с резиновым уплотнительным кольцом.

Для каких целей предназначена продемонстрированная система, в сюжете не уточняется.

Как сообщал "Обозреватель", россияне показали в сети спуск БТР-82А на воду с десантного катера "Денис Давыдов". Бронетранспортер, находящийся в распоряжении морской пехоты Балтийского флота РФ, съехал с носовой рампы, погрузился в воду и затем всплыл на поверхность.