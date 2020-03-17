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17 марта • обновлено в 12:16
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Вернулись 1,5 тыс. украинцев: из Египта началась массовая эвакуация

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Во вторник, 17 марта, из Египта эвакуировали 1,5 тысяч украинцев, которые оказались заложниками в карантине.

Об этом в Twitter сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"1,5 тысячи граждан граждан Украины вернулись из Шарм-эль-Шейха. В Борисполь прибыло уже 6 рейсов, вернули 1146 украинских граждан. Также 2 самолета прибыли во Львов, один-в Харьков", – говорится в сообщении.

Глава МИД Дмитрий Кулеба в Facebook добавил, что авиакомпания SkyUp Airlines начала вывозить наших людей из Шарма.

"Утром уже 5 самолетов на Борисполь, 1 – на Львов. Консул помогает. Совместно с министром инфраструктуры Владиславом Криклием работаем с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы помочь нашим гражданам", – сообщил он.

Украинцы в Египте

Украинцы в Египте

Facebook Дмитрий Кулеба

Также заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок сообщил в Twitter, что Украину вернулись более 200 украинцев из Египта и более 100 граждан – из Грузии.

"Продолжаем возвращать в Украину соотечественников, которых COVID-19 застал за рубежом. Сегодня (17 марта) ночью из Египта прибыло более 200, а утром из Грузии - более 100 украинцев", – написал он.

При этом Кулеба отметил, что сейчас на Шри-Ланка застряли 105 украинцев. А для эвакуации из Польши выделены дополнительные автобусы автобусов для пунктов пропуска на границе.

"Благодаря договоренностям наших пограничников с польскими наши автобусы заезжают в Польшу, собирают наших людей и перевозят их на территорию Украины. Консулы помогают, в отдельных случаях работают прямо на границе", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Египет из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 прекращает авиасообщения во всех аэропортах страны с 19 по 31 марта.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Египет
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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