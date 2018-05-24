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Николай Травкин
Николай Травкин
Бывший российский политик, Герой Соцтруда, строитель, пенсионэрВсе статьи автора

Из двух радостей россиян Кремль выбрал главную

20.2т

ВЦИОМ и ФОМ по старинке работают.

Их Кремль спросит, а как там народ себя чувствует, всем ли доволен? Ну, социологи сразу на улицу, хватают встречных за руку или за полу пиджака и в лоб: -Путина любишь? Всем доволен?

Потом Сергею Кириенко докладывают, что доволен народ стабильностью на 78% и 86% в Путине души не чают.

От этих цифр Кремль и танцует свою политику.

В Левада-центре руководство не такое прямолинейное, более современно мыслят и решили копнуть поглубже, выяснить, а что же лежит в базисе такого стойкого благодушия российского народа? Какие рычаги воздействия надобно будет применить, ежели народ проявит беспокойство и усомнится в божественном происхождении Владимира Владимировича?

В общем, Левада-центр, не мудрствуя лукаво, поставил перед народом прямой вопрос: "Что вам доставляет самую большую радость, удовольствие?"

На первом месте с 34% оказался ответ - "смотреть телевизор", на втором с 26% - "получать хорошие деньги".

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В Кремле, несмотря на утверждения несистемных оппозиционеров, люди сидят не глупые, иначе как бы они там оказались?

Так вот, поскольку неглупые, то понимают, что совместить любовь к телевизору с "получением хороших денег" невозможно. За что же платить хорошие деньги, когда он от телевизора не отрывается?

Поэтому из двух первых радостей россиян Кремль выбрал главную и решил её всячески поддерживать. Какие бы трудности не были перед казной, на чём бы ни пришлось экономить, но телевидение - дело святое!

Пускай смотрит народ телевизор и радуется своей счастливой жизни, которую ему там показывают.

Особенно, на фоне других, где либо бандеро-фашисты свирепствуют, либо п*дарасы моральные ценности растаптывают. Глядишь, тут и тяга к "хорошим деньгам" пропадает. Пусть и бедновато живём, но лишь бы как у них не было. И всё благодаря Путину!

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Николай ТравкинНиколай Травкин
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Николая Травкина
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