Июль-2019 стал самым жарким за всю историю: метеорологи встревожены

Июль 2019 года стал самым жарким месяцем за 140 лет наблюдений синоптиков.

Об этом пишет DailyMail со ссылкой отчет Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Документ подтвердил, что в прошлом месяце был как самый жаркий июль, так и "самый жаркий месяц за всю историю планеты", с глобальной температурой на 0,95 градуса по Цельсию (1,71 градуса по Фаренгейту) теплее, чем в среднем в 20-м веке за месяц.

Июль-2019 стал самым жарким за всю историю eadaily.com

Отмечается, что это стало ожидаемым результатом после того, как в нескольких европейских странах зафиксировали температурный максимум.

При этом, годовой отчет за 2019 год также на 0,95 C (1,71 F) выше долгосрочного среднего значения, но все еще немного отстает от 2016 года.

DailyMail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые предупредили, что жара в Европе может убить тысячи людей.

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