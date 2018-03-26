Ни один(!) "федеральный канал" не прервал вчера развлекательно-мозгопромойную воскресную программу из-за трагедии в #Кемерово. Иван Васильевич весело менял профессию, прыгали и пели ртом "популярные исполнители", упитанные бойцы идеологического фронта часами бодро лили зрителям "традиционное" д*рьмо в мозг - про "евроамериканские козни" и "провокаторов" из "нацпредателей". А люди горели и задыхались...

И даже когда масштабы трагедии стали очевидными и молчать было совсем никак - телевизионщики дали только парочку мелких лживых новостей ("погибло несколько человек"), внутри регулярных выпусков, где-то между событиями в Гондурасе и прогнозом погоды.

"Только хорошие новости", ...ь. "Не надо волновать публику", пускай пипл хавает привычную жвачку для мозгов. Незачем им... А то мысли в голове "электората" возникнуть могут.

Впрочем, ничего другого ожидать и не следовало. Потому что это не СМИ и не журналисты, а "бойцы идеологического фронта". Та самая "пехота путина", и даже не пехота, а РВСН. Оружие массового поражения.

P.S. Хотел написать, что "ни один же не уволился даже в знак протеста", но вовремя остановился. Какое там... Кто мог так уволиться - давно уволился, а те что остались - ну... Да, биологически они люди, наверное. Но не уверен. У людей бывает эмпатия, а у этих - никогда.