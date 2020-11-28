Итальянцев призвали оставаться дома на Рождество: следующие несколько недель будут критическими

Благодаря введенным противоэпидемиологическим мерам, количество новых случаев заболевания коронавирусом в Италии уменьшается, однако итальянцев призвали провести рождественские праздники дома.

Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Высшего института здоровья (Iss) Сильвио Брусаферро, передает La repubblica. Он подчеркнул, что страна находится лишь на полпути к выходу из пандемии COVID-19.

По его словам, предстоящие рождественские праздники будут уникальны, так как нельзя будет допустить скоплений людей, а также их традиционного массового передвижения по стране. При этом по-прежнему будут обязательны ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции, в том числе внутри одной семьи.

Он рассказал, что анализ эпидемиологических данных за период с 16 по 22 ноября, проведенный Институтом здоровья и Минздравом страны, показал, что уровень опасности COVID-19 в 10 областях страны продолжает оставаться высоким, а в 7 из них этот уровень наблюдается уже на протяжении трех недель.

"Кривая, связанная с занятостью коек и отделений интенсивной терапии, постепенно сглаживается. В то время как уровень смертности по-прежнему очень высок. Мы не можем расслабиться. Если мы ослабим внимание через неделю или две, кривая снова пойдет в гору", – сказал Брусаферро.

В среднем по Италии на 100 тысяч жителей сейчас приходится порядка 700 случаев инфицирования. Средний возраст пациентов составляет в среднем 48 лет, но продолжает расти, при том, что средний возраст умерших превышает 80 лет, сказал Брусаферро.

Отметим, по официальным данным, в Италии сейчас более 787 тысяч инфицированных коронавирусом. За прошедшие сутки их число выросло на 28 352. Общее количество заразившихся с начала пандемии составляет 1 538 893, умерли 53 677 человек.

За сутки, 24 ноября, в Италии умерли 853 пациента, инфицированных коронавирусом, – это стало наибольшим суточным показателем смертности в стране с конца марта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Италии на рождественские праздники закроют лыжные трассы для туристов из-за COVID-19. В стране ожидают третью волну пандемии и поэтому не могут позволить возобновить "лыжные" каникулы. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал европейских лидеров к "европейской координации" в этой ситуации.