Итальянский фанат Путина подал в отставку

Глава совета министров Италии Джузеппе Конте 20 августа объявил, что решил подать в отставку.

Как сообщает La Repubblica, об этом он сказал во время выступления в Сенате (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Дорогие друзья из "Движения "5 звезд", на этом заканчивается работа нашего правительства", – отметил Конте.

Политик подчеркнул, что после окончания этого обсуждения он направится к президенту республики, чтобы передать ему прошение об отставке.

Джузеппе Конте Liga.net

Конте пояснил, что идет на такой шаг, так как один из партнеров по правящей коалиции, партия "Лига", поставила вопрос о доверии правительству. Также он принял во внимание критику в свой адрес со стороны лидеров этой партии.

В ходе выступления перед сенаторами Конте критиковал лидера "Лиги" – вице-премьера Маттео Сальвини за "безответственность" и попытки вмешиваться в работу других министров.

Напомним, что Конте был выдвинут кандидатом в премьер-министры от "Движения пяти звезд" и "Лиги Севера" 21 мая 2018 года. Должность он получил 1 июня 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Конте заявлял, что санкции Евросоюза против России должны быть временным средством. В то же время он признал, что Италия не может самостоятельно реформировать систему санкций.

Кроме того, политик говорил, что правительство его страны будет добиваться снятия санкций с России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!