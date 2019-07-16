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Итальянский друг Путина нагло оболгал украинцев: что случилось

4.3т Читать материал на украинском

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, которого называют другом президента РФ Владимира Путина, заявил, что его хотела убить "украинская группировка".

Однако, информация о попытке организации покушения на политика не подтвердилась, сообщает ANSA со ссылкой на источники в прокуратуре Турина.

Убийство якобы планировали ультраправые, которых задержали недавно в Италии с арсеналом оружия.

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При этом в сообщении итальянского агентства задержанные, которые якобы готовили покушение, были названы "проукраинскими неонацистами", в то время как в сообщении об обысках у злоумышленников говорилось, что они связаны с боевиками, которые воюют против ВСУ в Донбассе.

"Спецслужбы сообщили об украинской группе, которая планировала покушение на мою жизнь. Я думаю, что ничего не сделал плохого Украине, мы передали сообщение, в данном случае, очевидно, это не был сумасшедший или фантазер. Я рад, что раскрыт арсенал этих безумцев", – сказал Сальвини.

Маттео Сальвини

Маттео Сальвини

Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, недавно Маттео Сальвини заявил, что намерен судиться из-за распространения информации о том, что его партия просила у России денег во время тайных переговоров в Москве.

Итальянские СМИ еще в феврале 2019 года писали, что Сальвини посещал РФ для секретных переговоров о финансовой поддержке его ультраправой партии "Лига" и встречался с вице-премьером Дмитрием Козаком. Поддержка от Кремля якобы могла поступать через сделку по купле-продаже топлива.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Маттео Сальвини
Место
Италия
Тег
Украина
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Шниперсон Изя
Шниперсон Изя
Скажи мені, хто твій друг , і я скажу що, ти )(уйлоджан!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну, понятно ,что на Украине нацистов нет! Вот только почему-то конгресс США признал полк национальной гвардии Украины нацистами
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Рогули в вышиванках похоже допрыгались, теперь на вас обьявят охоту в ЕС .
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